Цены на газ в Европе выросли на треть

Цены на газ в Европе выросли на треть
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
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Германия объявила о поиске замены российским энергоносителям

Европейские биржи негативно отреагировали на новости из Украины. За несколько минут после открытия торгов 24 февраля газ подорожал на 35%.

На лондонской бирже ICE 1000 кубометров газа с поставками в марте продается уже по 1400 долларов, хотя еще накануне вечером цена была чуть выше 1000 долларов, передает РИА "Новости". Стоимость нефти взлетела до 103,14 долл. за баррель. В последний раз "черное золото" стоило так дорого в сентябре 2014 года, уточняет РБК.

Ажиотаж на энергорынке Европы подогрели заявления из Берлина. Министр экономики и экологии Роберт Хабек сообщил, что ФРГ будет искать замену российскому газу и углю, пишет РИА ФАН.

Между тем, пока поставки углеводородов из РФ в ЕС осуществляются без изменений, в том числе через территорию Украины. Это подтвердил в своем "Фейсбуке" глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил европейцев, что отказ от "Северного потока-2" приведет к "запредельному" повышению цен на газ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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