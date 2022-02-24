Регулятор объявил о начале валютных интервенций

Финансовая стабильность в России будет обеспечена. Об этом заявили в Центробанке РФ на фоне резкого обвала курса рубля после начала военной операции на Украине утром в четверг, 24 февраля.

Как сообщается на сайте ЦБ РФ, решено принять следующие меры:

начать интервенции на валютном рынке,

расширить ломбардный список,

предоставить банковскому сектору дополнительную ликвидность.

"Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий",

– заверил финрегулятор.

После известия о начале военной спецоперации РФ против военной инфраструктуры Украины утром 24 февраля курс рубля резко пошел вниз. Часть банков стали продавать валюту даже дороже, чем она стоила на бирже. Так в Сбербанке доллар предлагается по 101 рублю, евро – по 115 рублей. При этом на Мосбирже курс доллара в 10.05 мск составлял 86,12 руб., евро – 97,55 рубля.