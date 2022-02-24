Центробанк России сделал заявление в связи с началом военной операции на Украине

Центробанк России сделал заявление в связи с началом военной операции на Украине
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регулятор объявил о начале валютных интервенций

Финансовая стабильность в России будет обеспечена. Об этом заявили в Центробанке РФ на фоне резкого обвала курса рубля после начала военной операции на Украине утром в четверг, 24 февраля.

Как сообщается на сайте ЦБ РФ, решено принять следующие меры:

  • начать интервенции на валютном рынке,
  • расширить ломбардный список,
  • предоставить банковскому сектору дополнительную ликвидность.

"Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий",

– заверил финрегулятор.

После известия о начале военной спецоперации РФ против военной инфраструктуры Украины утром 24 февраля курс рубля резко пошел вниз. Часть банков стали продавать валюту даже дороже, чем она стоила на бирже. Так в Сбербанке доллар предлагается по 101 рублю, евро – по 115 рублей. При этом на Мосбирже курс доллара в 10.05 мск составлял 86,12 руб., евро – 97,55 рубля.

Источник: ЦБ РФ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля

На биржах приостановлены торги

Российские "Калибры" на Украине попали на видео

В Сети гуляет множество роликов с летящими снарядами по всей территории Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей