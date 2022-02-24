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Финансовая стабильность в России будет обеспечена. Об этом заявили в Центробанке РФ на фоне резкого обвала курса рубля после начала военной операции на Украине утром в четверг, 24 февраля.
Как сообщается на сайте ЦБ РФ, решено принять следующие меры:
"Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий",
– заверил финрегулятор.
После известия о начале военной спецоперации РФ против военной инфраструктуры Украины утром 24 февраля курс рубля резко пошел вниз. Часть банков стали продавать валюту даже дороже, чем она стоила на бирже. Так в Сбербанке доллар предлагается по 101 рублю, евро – по 115 рублей. При этом на Мосбирже курс доллара в 10.05 мск составлял 86,12 руб., евро – 97,55 рубля.
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