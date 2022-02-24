Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля

Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
На биржах приостановлены торги

Курс российской валюты в начале торгов на 24 февраля обвалился после официального обращения президента РФ Владимира Путина, заявившего о принятии решения о специальной военной операции на территории Донбасса.

По данным Московской биржи на 7.00 по МСК, американская валюта выросла впервые с 2016 года поднялась до 84 рублей, евро – выше 95. Однако затем рост продолжился: Сбербанк на фоне падения курса теперь продает доллар по 101 рубль, евро – по 115 рублей.

Как указал глава Российской Федерации, сложившиеся обстоятельства требуют срочных мер после обращений Народных республик Донбасса за помощью. На основе части седьмой Устава Организации Объединенных Наций, с санкции Совфеда, а также во исполнение подписанных несколькими днями ранее договоров о дружбе с ЛДНР РФ проводит специальную военную операцию.

Между тем Московская биржа приостановила торги из-за обвала, последовавшего после объявления Путиным специальной операции. На сайте площадки говорится, что дополнительно сообщит о возобновлении. Позднее упал отечественный рынок акций с рублем.

Аналогичное решение приняла петербургская биржа.

"Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", – говорится на сайте торговой площадки.

Ранее в министрестве финансов раскрыли стратегию противодействия санкциям Соединенных Штатов против государственного долга России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

В Европарламенте назвали следующую цель России после Донбасса

Борреля призвали наказать российские власти

Вучич поставил на место взбесившегося из-за России украинского посла

Дипломату пригрозили звонком Зеленскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей