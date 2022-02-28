Рубль слабеет в процессе валютных торгов на рынке Forex

В результате торгов на рынке Forex купс рубля существенно снизился по отношению к евро и доллару. В результате этого стоимость зарубежных валют достигла истортческого максимума.



По имеющимся данным, курс евро составил 127 рублей, а доллар – около 113,5, сообщает RT. Такие показатели являются историческим максимумом, подобных отметок ранее не достигалось.

Провал рубля ожидался в связи с санкциями, согласно которым активы Банка России были заморожены. По прогнозам экспертов, доллар мог вырасти до 100-120 рублей. Однако Центральный Банк поднимет ключевую ставку, и спустя неделю курс стабилизируется.

Напомним, что из-за операции на Донбассе против России были введены многочисленные санкции, в частности европейское небо для полетов из нашей страны теперь закрыто.