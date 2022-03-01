Курс рубля
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Сегодня, 1 марта, европейская и американская валюта снова резко подорожали в цене. Так, к вечеру вторника один "бакс" торговался на уровне 117 рублей, евро – на уровне 128 рублей.
Такие показатели являются историческими максимумами для валюты Соединенных Штатов Америки и Европейского союза.
Резкий обвал рубля произошел на фоне решения Российской Федерации вступиться за донбасские республики. Сейчас Москва проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Такое решение привело к настоящей истерике у западных стран. Теперь коалиция "просвещенных" европейцев и американцев старается обрушить нашу экономику.
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