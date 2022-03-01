За валюту просят астрономические суммы

Сегодня, 1 марта, европейская и американская валюта снова резко подорожали в цене. Так, к вечеру вторника один "бакс" торговался на уровне 117 рублей, евро – на уровне 128 рублей.



Такие показатели являются историческими максимумами для валюты Соединенных Штатов Америки и Европейского союза.

Резкий обвал рубля произошел на фоне решения Российской Федерации вступиться за донбасские республики. Сейчас Москва проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Такое решение привело к настоящей истерике у западных стран. Теперь коалиция "просвещенных" европейцев и американцев старается обрушить нашу экономику.