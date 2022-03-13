На фоне лавины санкций против России укрепление ее отношений с Китаем неизбежно

Эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин объяснил россиянам, какая валюта может заменить доллар.



В текущих реалиях, когда на нашу страну обрушились новые ограничительные меры, торговые отношения между Россией и Китаем укрепятся, уверен он. Увеличится и доля расчетов в рублях и китайской валюте. Поэтому заменить доллар может юань. Он подходит для инвестиций в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Геополитическая ситуация такова, что экономические связи двух стран будут укрепляться.

При этом для инвестиций на более долгий срок Бабин предлагает обратить внимание на швейцарский франк, также подходящей валютой он назвал и японскую иену.

Ранее США ввели новые санкции против России. Глава страны Джо Байден запретил ввоз в нашу страну долларовых банкнот, а также предметов роскоши. Подробнее – в нашем материале.