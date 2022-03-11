Байден лишил россиян предметов роскоши и долларов

Байден лишил россиян предметов роскоши и долларов
Джо Байден. Фото: Al Drago - Pool via CNP / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
А граждан США водки, икры и бриллиантов производства РФ

Президент США Джо Байден ввел очередную порцию санкций в отношении России – на этот раз Вашингтон запретил поставки в нашу страну предметов роскоши и долларовые банкноты. Об этом хозяин Белого дома объявил в видеообращении к нации.

"Сонный Джо" дал обещание вместе с союзниками по G7 и дальше бороться против "коррумпированных российских миллиардеров" и членов их семей.

"Продолжая охоту за их суперяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию", – сказал Байден.

Также он обещал в пятницу, 11 марта, объявить о новых в отношении Москвы, выработанных совместно с совместно с союзниками по НАТО и членами "Большой семерки" – Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией, Великобританией, и Евросоюзом, чтобы "выдавить (президента РФ Владимира) Путина и еще больше привлечь его к ответственности за агрессию" против Украины.


Кроме того, "сонный Джо" своим указом запретил продажу в Россию долларовых банкнот: "экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения", передает РИА "Новости".

Вишенкой на торте сегодняшнего феерического решения Байдена стал запрет на поставки в Штаты товаров из наиболее отличительных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и алмазы.

Со страхом и трепетом ожидаем санкций Вашингтона в отношении матрешек, медведей, балалаек и конкретно мульфильма "Маша и Медведь".

Напомним, ранее Америка отказалась от закупок у России нефти, газа и угля.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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