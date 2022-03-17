На российскую финансовую устойчивость сейчас оказывает влияние множество факторов

Российский рубль сумел преодолеть первый шок после введения западных санкций. Риски его дальнейшего падения существенно понизились. На это указал главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Вместе с тем, утверждать, что угрозы нового обвала курса нацвалюты РФ больше не существует, преждевременно. Сейчас на пользу рублю идут высокие цены на нефть, газ, металлы, которые занимают значительную долю российского экспорта. За счет подорожания сырья на мировом рынке России удается компенсировать потерю части объемов экспорта из-за западных санкций. Но если США удастся уговорить Китай сократить поставки сырья из России, это может больно ударить по рублю, полагает эксперт.

При этом Антонов отмечает, что собственные инструменты давления на рубль Запад практически исчерпал.

"В целом я считаю, что худшее для рубля уже пройдено",

– цитирует аналитика агентство "Прайм".

Впрочем, не стоит забывать про силу фейков и антироссийской пропаганды. Если, к примеру, Киев устроит диверсию на АЭС или другую масштабную экологическую катастрофу и обвинит во всем Москву, это может вызвать волну общественного негодования в мире, что негативно отразится на российской валюте и экономике.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разоблачила фейки, автором которых стали влиятельные европейские издания.

В четверг, 17 марта, курс доллара на Московской бирже составляет 105,5 руб., курс евро – 114,95 рубля. Это несколько ниже курсов, установленных ЦБ РФ в среду, 16 марта, с расчетом на 17 марта.