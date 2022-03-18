Финансист заявил о скором крахе доллара

Финансист заявил о скором крахе доллара
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Эксперт перечислил новые мировые валюты

США используют доллар в целях политического противостояния с другими странами. Фактически Вашингтон при помощи национальной валюты может заниматься шантажом неугодных государств. Об этом заявил финансист Артем Тузов.

По его словам, большинство международных расчетов проходят через американские корреспондентские счета. Это значит, что власти США при желании могут заблокировать или отменить любую финансовую операцию. В интервью агентству "Прайм" эксперт подчеркнул, что Вашингтон зачастую прибегает к этому методу, чтобы оказать давление на другие страны.

В качестве альтернативы он предложил переход на международные расчеты при помощи суверенных валют. Он обратил внимание, что ФРС США может бесконтрольно печатать денежные знаки, что давно должно было привести к высокой инфляции. Однако большая масса доллара как раз задействована в торговом обороте других стран

Соответственно, переход на национальные валюты приведет к краху доллара. В США вырастит инфляция, что, по мнению эксперта, сделает "Бенджамина Франклина" еще менее привлекательным.

По дынным телеканала "360", доллар удобно использовать, потому что сегодня на долю американского рынка приходится большой объем товарооборота. Однако, как отметил аналитик, с ним могут посоревноваться не только евро, но и новые международные валюты: юань, рубль и рупия.

Ранее эксперт предрек США "абсолютный хаос" из-за санкций против России.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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