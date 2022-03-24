Когда доллар упадет: экономист дал прогноз

Когда доллар упадет: экономист дал прогноз
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Эксперт перечислил ряд факторов, которые помогут рублю укрепиться

Ситуацию с курсами валют прокомментировал глава управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Эксперт подчеркнул, что в нынешних реалиях цена за "зеленый" в сто рублей стала психологически важной отметкой. Однако на деле это лишь круглая цифра.

Карпунин напомнил об ограничениях, которые на фоне сложившейся ситуации ввел ЦБ, и пояснил, что курс доллара определяется в основном продажами экспортеров. Эксперт не исключает, что американская валюта может упасть, передает "Общественная служба новостей". Доллар будет торговаться по 90-95 рублей при определенных условиях.

Так, Карпунин заявил, что "деревянный" подорожает на фоне высоких цен на сырье, продаж выручки экспортеров, ограничений на покупку иностранной валюты, отмечает "Свободная пресса". Спрос на последнюю у россиян может вызвать также и ситуация в туристической сфере – зарубежные поездки в большинстве своем сейчас неактуальны, а также обвал импорта.

Ранее в ряде СМИ появились слухи о том, что новые санкции США способны "обнулить" американскую валюту, которая имеется в России. Эксперт прокомментировал эту информацию и объяснил, возможен ли в нашей стране такой сценарий. Повлиять на валютные операции и банковские счета внутри страны Вашингтон не в силах. Поэтому эти страхи беспочвенны, заверил специалист.

Источник: "Прайм" ✓ Надежный источник
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