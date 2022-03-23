Путин объявил о переводе расчетов за поставленный в Европу газ на рубли

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Европейские страны будут рассчитываться за купленный у России газ валютой Российской Федерации. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в среду, 23 марта.
Как отметил глава государства, заморозив российские счета за рубежом, Запад фактически поставил под сомнение надежность своих валют. В этой ситуации нет резона продавать товары за доллары или евро. Поэтому страны, внесенные в перечень недружественных Москве, отныне должны будут покупать у нас газ за рубли. "Начнем с
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