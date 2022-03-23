Американцы грозят вторичным санкциями иностранным торговым партнерам Москвы

Стремление США лишить Россию возможности пользоваться золотым запасом не имеет значения сегодня, но в будущем это может отрицательно сказаться на российской экономике. Такого мнения придерживается экономист Марсель Салихов.

Ранее стало известно, что американские законодатели ищут способ заблокировать России возможность распоряжаться золотым резервом. Если законопроект примут, то ЦБ РФ не сможет продавать на внешнем рынке золото, чтобы выручить за него доллары или другую валюту. Но в настоящее время ЦБ РФ и так лишен этой возможности. Так что усилия американцев не отразятся сейчас ни на курсе рубля, ни на экономической ситуации в России, приводит "Лента.ру" мнение эксперта.

Однако в будущем негативные последствия все же могут проявиться. Формально золотые слитки у нас никто не отберет, но по сути они будут бесполезны, так как продать их будет невозможно.

Ранее выяснилось, что за рубежом заморозили почти половину валютных запасов России – около 300 млрд долларов. Единственные операции, на которые идут западные банки, – это списывают со счетов Центробанка РФ суммы в счет погашения внешнего долга. Это позволяет избежать технического дефолта.