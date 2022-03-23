В сетевых магазинах Германии из-за антироссийских санкций в разы взлетели цены на продукты и товары первой необходимости

Население Германии призывают употреблять воду из-под крана и закупать товары у местных производителей, чтобы сэкономить средства. Об этом говорится в памятке, составленной специально для немцев на фоне резко поднявшихся цен на продукты питания в стране.

Кроме того, жителям ФРГ советуют отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, а также делать покупки по скидкам и акциям, сообщает журнал Focus.

Как отмечается в публикации, гражданам стоит обратить внимание на товары, которые принадлежат торговым сетям, поскольку они чаще других стоят дешевле.

По данным издания, за последние недели крупные сетевые магазины Германии – Rewe, Aldi и Lidl – подняли цены на ряд продуктов, в том числе подсолнечное масло, молоко, минеральную воду, кофе. Макароны подорожали на 40%, бумажные салфетки и полотенца – на 15-20%, а то же подсолнечное масло – до 100%.

"Ситуация на Украине создает дополнительные проблемы в цепочках поставок и в закупках сырья. Эти факторы также влияют на наш ассортимент в разных группах товаров в виде роста закупочных цен", – объясняет происходящее пресс-секретарь одной из сети.

На вопрос о том, последует ли дальнейшее повышение цен, он ответил следующее: "Там, где затраты на покупку меняются в зависимости от текущей ситуации на рынке, мы также должны повысить отпускные цены".

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал соотечественников не забывать об обратном эффекте санкций против России на экономики стран, которые их ввели. Он предположил, что "это не краткосрочное событие, а более продолжительный конфликт", передает телеканал "360".

