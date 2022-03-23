Россияне посмеялись над реакцией немцев от нового требования Москвы

Решение Москвы перейти на российские рубли в торговле газом с западными покупателями вызвало недоумение у представителей газовой промышленности в ФРГ. Об этом заявил глава правления профильной ассоциации Zukunft Gas Тимм Келер в среду, 23 марта.

Напомним, ранее сегодня Кремль послал миру "черную метку" – президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия переводит расчеты за поставки голубого топлива в недружественные страны в рубли.

Не успела эта новость еще толком облететь все информагентства, как за границей началась истерика. Как раз первыми отреагировали немцы. Заметим, Германия также входит в список недружественных стран вместе со всем Евросоюзом.

"С большим недоумением мы услышали сообщение о том, что Россия хочет обрабатывать поставки газа только в рублях. На данный момент мы еще не можем оценить, какое конкретное влияние это окажет на торговлю газом", – цитирует РИА "Новости" Келера.

По его мнению, неожиданное решение Москвы свидетельствует о том, что "санкции действуют". Немец не уточнил, они действуют в одну сторону, или бумерангом бьют и по их западным авторам.

Российские пользователи высоко оценили требование главы государства и с сарказмом прокомментировали реакцию западников (орфография и пунктуация сохранены оригиналов). Причем коснулись и действенности рестрикций на РФ, и обратили внимание на транзит газа через Украину.

"Санкции против России действуют и превращают доллар и евро в туалетную бумагу", – констатировал Tom Soir.



"Путин опять что то интересненькое придумал для Запада – те опять за голову схватились", – заметила Татьяна Медведовская.

"Это еще незалежную не уведомили, что за транзит тоже рублями", – написала Елена К.

"Гениальный ход от Путина. 2х зайцев 1 выстрелом", – считаетГеральт Ривийский.

"Уж явно не большее недоумение, чем недоумение мира вызванное воровством наших 300 миллиардов. Да и вообще. Наш газ – наши условия! Не нравится? Дуйте на свои ветряки", – посоветовал пользователь с ником "Ночная ведьма".

"Что, прифигели немножко…?! А платить-то всё равно придётся и рублики покупать за золото", – делает вывод Юрий Алексеев.



"Санкции действительно действуют, в этом убедились уже немцы на заправках и в чеках жкх. А Россия просто начинает суверенизировать экономику. Не все берлину евро", – подчеркнул Zlydennemets Three.

"Меня особенно умиляет формулировка "неожиданные требования". Они гасят нас санкциями, а тут вдруг "неожиданные" требования! Да кто бы мог подумать!" – возмутился Эрдокран Первый.

