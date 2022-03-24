Токио ждет указаний Вашингтона, как реагировать на решение Москвы

В Японии не понимают, как действовать в свете перевода Россией расчетов за поставки газа в рубли. Это признал глава Минфина Страны восходящего солнца Сюнъити Судзуки.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил, что отныне плату за природный газ Россия будет принимать в рублях. Изменения коснутся торговых операций со странами, внесенными в перечень недружественных. Япония, поддержавшая антироссийские санкции США и ЕС, в этом списке есть.

Что теперь делать, в Токио не знают. "Мы не понимаем целей России", – признал Судзуки, отвечая на запрос местных парламентариев. По его словам, Япония намерена придерживаться единого с США и ЕС курса, направленного на то, чтобы заставить Россию "дорого заплатить за свои действия", передает РИА "Новости". В то же время, японские специалисты признают, что нужно провести переоценку потенциального влияния антироссийских мер на экономику самой Японии. Просто отказаться от покупки газа у РФ страна не может: почти 9% получаемого Японией СПГ – это российское топливо, сообщает РИА ФАН.

По словам японского министра финансов, правительство "обсуждает" ситуацию с экспертами. Вопрос также будет поднят на уровне G7, лидеры которой соберутся в Брюсселе 24 марта. В Белом доме уже заявили, что США намерены сделать все возможное, чтобы не допустить нарушения санкционного режима против РФ, а валютные операции как раз подпадают под объявленные Западом ограничения.

Страны ЕС пока тоже в растерянности. Италии и Австрии заявили, что намерены и дальше осуществлять платежи в евро. В ФРГ согласились, что "технически" пересчет на рубли возможен, но подчеркнули, что Россия "не может так поступать", поскольку это "нарушает контракт", сообщает Пятый канал. Похоже, на саммитах НАТО, ЕС и G7, которые запланированы на 24-25 марта на для участия в которых из-за океана летит Джо Байден, газовый вопрос станет основным.