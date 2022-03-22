Эксперт призвал Москву договариваться напрямую с Вашингтоном

После начала специальной военной операции Япония присоединилась к западным санкциям против России. Желание островного государства подыграть США и Евросоюзу, естественно, не осталось без ответа. Москва приняла зеркальные меры в отношении Токио. Решение нашей страны по Курилам стало для японцев полной неожиданностью.

По мнению востоковеда Валерия Кистанова, в Токио не предполагали, что ответные санкции Москвы коснутся темы мирного договора. Фактически недальновидное решение японских политиков свело на нет дипломатические усилия двух стран.

В интервью газете "Взгляд" эксперт со ссылкой на опросы общественного мнения отметили, что большинство японцев готовы поддержать антироссийские ограничения себе во вред. Кстати, официальные власти уже высказали недовольство решением нашей страны.

Доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов призвал не переоценивать значение переговоров Москвы и Токио. По его словам, диалог по мирному договору и ранее не приносил особых результатов.

"Это осознает не только российская, но и японская сторона", – отметил ученый.

Востоковед уверен, что отношения двух стран зависят в большей степени не от Японии, а от остальных членов "большой семерки". По его словам, для улучшения ситуация Москве необходимо выстраивать диалог не с Токио, а с Вашингтоном.

К слову, ранее из-за необдуманных действий против России проблемы возникли и у американского руководства. Жители США даже подвергли жесткой критике президента Джо Байдена.