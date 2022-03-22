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Правительство Японии выразило протест на решение России прервать диалог по мирному договору между странами. Москва пошла на этот шаг после того, как Токио присоединился к антироссийским западным санкциям и занял откровенно недружественную позицию. Но в Японии сочли, что российские власти отреагировали несоразмерно.
"Это слишком жестко",
– заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его мнению, Россия не должна смешивать международную политику с двусторонними отношениями, ведь стремление Токио урегулировать территориальный вопрос по Курильским островам и после этого заключить мирный договор "осталось неизменным".
Накануне МИД РФ уведомил японских партнеров, что в ответ на их попытки "нанести ущерб интересам России" переговоры по мирному договору и программа сотрудничества по Курилам прекращаются. Российский посол в Токио Михаил Галузин был тут же вызван в МИД Японии, где ему выразили "решительный протест":
"Попытки увязать реакцию (Японии на ситуацию на Украине – прим.ред.) и двусторонние отношения крайне несправедливы со стороны России и абсолютно неприемлемы",
– заявил глава МИД Страны восходящего солнца Ёсимаса Хаяси.
Ранее в России не раз подчеркивали, что суверенитет над Курильскими островами пересмотру не подлежит, речь может идти лишь о совместных социальных и экономических программах РФ и Японии. Мирный договор между странами так и не был заключен после Второй мировой войны, где Токио выступал на стороне гитлеровской Германии и был признан проигравшей стороной.
На днях Япония присоединилась к антироссийским санкциям США и ЕС, а также последовала примеру Канады и разорвала договор с РФ о режиме наибольшего благоприятствования в торговле из-за спецоперации на Украине.
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