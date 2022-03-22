Японские власти опротестовали отказ РФ от диалога

Правительство Японии выразило протест на решение России прервать диалог по мирному договору между странами. Москва пошла на этот шаг после того, как Токио присоединился к антироссийским западным санкциям и занял откровенно недружественную позицию. Но в Японии сочли, что российские власти отреагировали несоразмерно.

"Это слишком жестко",

– заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его мнению, Россия не должна смешивать международную политику с двусторонними отношениями, ведь стремление Токио урегулировать территориальный вопрос по Курильским островам и после этого заключить мирный договор "осталось неизменным".

Накануне МИД РФ уведомил японских партнеров, что в ответ на их попытки "нанести ущерб интересам России" переговоры по мирному договору и программа сотрудничества по Курилам прекращаются. Российский посол в Токио Михаил Галузин был тут же вызван в МИД Японии, где ему выразили "решительный протест":

"Попытки увязать реакцию (Японии на ситуацию на Украине – прим.ред.) и двусторонние отношения крайне несправедливы со стороны России и абсолютно неприемлемы",

– заявил глава МИД Страны восходящего солнца Ёсимаса Хаяси.

Ранее в России не раз подчеркивали, что суверенитет над Курильскими островами пересмотру не подлежит, речь может идти лишь о совместных социальных и экономических программах РФ и Японии. Мирный договор между странами так и не был заключен после Второй мировой войны, где Токио выступал на стороне гитлеровской Германии и был признан проигравшей стороной.

На днях Япония присоединилась к антироссийским санкциям США и ЕС, а также последовала примеру Канады и разорвала договор с РФ о режиме наибольшего благоприятствования в торговле из-за спецоперации на Украине.