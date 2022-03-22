Медведев обозначил шаги по Курилам после отказа России от переговоров с Японией

Медведев обозначил шаги по Курилам после отказа России от переговоров с Японией
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Позиция Страны восходящего солнца не давала шанса на реальное урегулирование спорных вопросов

Решение Москвы отказаться от переговоров с Токио по мирного договору является "назревшим и оправданным". Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, эти переговоры имели "ритуальный характер", поскольку для России вопрос принадлежности Курильских островов был закрыт, а японская сторона увязывала его с мирным договором.

"Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они",

– убежден Медведев. Поддержав антироссийские шаги США, Япония лишь в очередной раз продемонстрировала, с кем согласовывает свою "независимую" политику. Поэтому Москва приняла решение прекратить бессмысленные переговоры.

Сейчас главная задача – продолжать развивать Курилы, считает Медведев. По его словам, за последние годы там уже произошли изменения к лучшему, местные жители это видят. Российские власти намерены работать в этом направлении и дальше.

Ранее Токио подал официальные протест на решение Москвы прекратить переговорный процесс по согласованию мирного договора между странами. По мнению японских властей, это слишком жесткая реакция на антироссийские санкции.

"Интересно, какую реакцию ожидали в Токио от Москвы?"

– удивился депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его оценке, Япония в угоду США принесла в жертву не только многолетние усилия дипломатов РФ и Японии по согласованию мирного договора, но и интересы своих же граждан, которые лишились возможности посещать Курилы. "Этот путь изначально – не наш выбор. Не стоило играть с Россией по навязанным США правилам построения "однополярного мира", – отметил парламентарий-международник в своем телеграм-канале.

Фоторепортаж
Российские подлодки мешают Японии заполучить Курилы
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото Сергея Лопаткина /ИТАР-ТАСС/
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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