Инцидент произошел в Сангарском проливе

В четверг, 17 марта, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в ходе брифинга выразил официальную позицию страны относительно прохода российских десантных кораблей у ее берегов. По словам официального представителя кабинета министров, Токио сделало Москве представление.

По данным издания "Свободная пресса", руководство островного государства полагает, что активность ВМФ РФ вблизи ее морских границ может привести к повышению напряженности в регионе.

Отметим, что проход четырех российских десантных кораблей был зафиксирован в среду, 16 марта. Инцидент произошел в Сангарском проливе. Он соединяет Японское море с Тихим океаном между островами Хонсю и Хоккайдо.