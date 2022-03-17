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В четверг, 17 марта, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в ходе брифинга выразил официальную позицию страны относительно прохода российских десантных кораблей у ее берегов. По словам официального представителя кабинета министров, Токио сделало Москве представление.
По данным издания "Свободная пресса", руководство островного государства полагает, что активность ВМФ РФ вблизи ее морских границ может привести к повышению напряженности в регионе.
Отметим, что проход четырех российских десантных кораблей был зафиксирован в среду, 16 марта. Инцидент произошел в Сангарском проливе. Он соединяет Японское море с Тихим океаном между островами Хонсю и Хоккайдо.
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