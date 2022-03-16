Действия Японии по Курилам планируются в США – МИД РФ

Действия Японии по Курилам планируются в США – МИД РФ
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
В отношениях с Россией Япония руководствуется не собственными интересами, а выгодой Соединенных Штатов

Официальный Токио встал на путь конфронтации с Москвой по указке Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 16 марта.

По ее словам, японское правительство в последнее время демонстрирует полную несамостоятельность в международных делах. Все действия за него планируют в США. Они даже не обсуждаются сторонами, а просто спускаются из Белого дома в виде готовых и обязательных к исполнению решений. Соответственно, и отвечают они американским целям, а не интересам населения Японии.

"Линия диктуется только Вашингтоном. Она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства",

– пояснила Захарова в эфире радио "Спутник". В качестве примера она привела Курилы. По словам дипломата, у Москвы и Токио была наработана своя программа взаимодействия, которая устраивала всех, кроме Вашингтона. В итоге под давлением США даже приоритетные направления российско-японского сотрудничества оказались неактуальными.

Ранее стало известно, что Япония решила в одностороннем порядке разорвать соглашение с РФ о режиме наибольшего благоприятствования в торговле. По данным телеканала NHK, японский премьер Фумио Кисида намерен объявить об этом 16 марта. До этого на такой шаг уже пошла Канада, после чего на всю российскую продукцию в стране был наложен сбор в размере 35% от стоимости. Премьер Канады Джастин Трюдо был внесен в санкционный список России.

Ранее в Токио с негодованием отреагировали на решение правительства РФ предоставлять налоговые льготы для компаний и организаций, зарегистрированных на Курильских островах.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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