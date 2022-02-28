Раньше Токио таких выражений не использовал

МИД Японии заявил об оккупации Россией южной части Большой Курильской гряды.

Выступая в парламенте 28 февраля, глава департамента Европы японского внешнеполитического ведомства Хидэки Уяма сравнил события на Украине с ситуацией на Курилах и заявил, что Москва в обоих случаях нарушила закон.

"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и происходящее сейчас нападение российской армии на Украину",

– приводит EADaily слова японского дипломата.

Токио в последние годы открыто оспаривает суверенитет Москвы на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Однако японские официальные лица воздерживались от таких терминов как "оккупация", поскольку эти Курильские острова были переданы СССР по итогам Второй мировой войны, и право Москвы на эти территории закреплено в международных правовых актах.

В начале февраля Вашингтон поддержал территориальные притязания Токио на Курилы.

На прошлой неделе Япония объявила, что замораживает выдачу виз россиянам в связи с началом военной операции РФ на Украине. Там также сообщили, что намерены присоединиться к санкциям Запада против Москвы.