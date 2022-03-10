В Японии возмутились новым законом РФ о налоговых льготах на Курилах

Токио считает, что позиция Москвы расходится с ранее достигнутыми договоренностям

Закон Российской Федерации о предоставлении налоговых льгот для новых организаций, зарегистрированных на островах Курильской гряды, не соответствует официальной позиции Токио. Такое заявление сделал генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

По словам политика, действия РФ также противоречат всем обсуждениям по Курилам, которые вели стороны на высшем уровне ранее, уточняет телеканал "360".

Сам закон, подписанный президентом России, гарантирует предоставление налоговых льгот для организаций, зарегистрированных на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января текущего года. Такие юрлица в течение двадцати лет с момента регистрации освобождаются от уплаты налогов на прибыль, имущество и транспорт.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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