В качестве ответной санкционной меры Москва прекратила безвизовые поездки граждан Страны восходящего солнца на Курилы

Москва выходит их переговорного процесса с Токио по мирному договору на фоне санкционного давления Японии в отношении России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в понедельник, 21 марта.

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору", – заявили на Смоленской площади.

В ведомстве отметили, что сегодня не представляется возможным обсуждать с Токио подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, которое занимает "откровенно недружественные позиции" по отношению к РФ и стремится "нанести ущерб интересам нашей страны".

Вся ответственность за это лежит на властях Японии, руководство которой сознательно выбрало "антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", передает РИА "Новости".

Кроме того, Москва в качестве ответной меры на рестрикции Токио прекратила безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова, вышла из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности, а также заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Напомним, Токио решил присоединиться к ряду западных санкций против Москвы из-за начатой ею спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также в защиту ДНР и ЛНР. В частности, ограничения коснулись десятков российских официальных лиц и компаний и экспорта сотен различных товаров, сообщает телеканал "360". А 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении РФ из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

