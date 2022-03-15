Премьер Канады попал в санкционный список России

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Ограничения коснулись более 300 политиков

После начала специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР и ЛНР наша страна столкнулась с давлением со стороны западных стран. Санкции США и Евросоюза поддержали также Великобритания и Канада, поэтому Москва решила ответить зеркально.

Персональные ограничения вводятся против политического руководства Канады. Санкции коснутся главы оборонного ведомства, министра иностранных дел и даже премьер-министра Джастина Трюдо. Теперь эти политики считаются в нашей стране персонами нон грата. 

Соответствующий "черный список" составлен в российском внешнеполитическом ведомстве. По данным МИД, всего под ограничения попали более трех сотен политических деятелей, в том числе, члены канадского парламента.

Ранее Москва ввела санкции против президента и госсекретаря США, Джо Байдена и Энтони Блинкена.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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