Ограничения коснулись более 300 политиков

После начала специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР и ЛНР наша страна столкнулась с давлением со стороны западных стран. Санкции США и Евросоюза поддержали также Великобритания и Канада, поэтому Москва решила ответить зеркально.

Персональные ограничения вводятся против политического руководства Канады. Санкции коснутся главы оборонного ведомства, министра иностранных дел и даже премьер-министра Джастина Трюдо. Теперь эти политики считаются в нашей стране персонами нон грата.

Соответствующий "черный список" составлен в российском внешнеполитическом ведомстве. По данным МИД, всего под ограничения попали более трех сотен политических деятелей, в том числе, члены канадского парламента.

Ранее Москва ввела санкции против президента и госсекретаря США, Джо Байдена и Энтони Блинкена.