Европа ограничила ряд торговых операций

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Он стал четвертым по счету с момента начала спецоперации на Украине.

Согласно документу, ЕС ввел в действие запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ, за исключением атомной энергетики, запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро, а также целого ряда предметов роскоши. К тому же Евросоюз ввел ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.

В санкционный список попали Роман Абрамович, Константин Эрнст, Артем Шейнин и гендиректор "Яндекса" Тигран Худавердян. Глава РСПП Шохин и глава Рособоронэкспорта Михеев тоже оказались в "черном списке".

Санкции коснулись компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть".