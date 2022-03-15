Журналист назвал ограничения предсказуемыми

Реакцией западных стран на решение российского лидера Владимира Путина начать специальную военную операцию по обеспечению безопасности мирных жителей независимых республик Донбасса стали многочисленные санкции. Причем, ограничения коснулись не только отраслей отечественной экономики и политических деятелей РФ, но и людей, которые не имеют отношения к принятию государственных решений.

Под санкции Запада попали деятели культуры и спорта, а также журналисты. Известный телеведущий Артем Шейнин воспринял новость о давлении в свой адрес с большой долей иронии. Он прокомментировал эту ситуацию радио "Говорит Москва".

Ведущий Первого канала отреагировал на санкции против себя цитатой официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Ранее дипломат заявила, что ее устраивает компании людей, оказавшихся вместе с ней в "черном списке". Журналист назвал ограничения предсказуемыми.

"Я пока не в курсе новости, но, в общем, неплохая у меня компания в рамках этой кампании", – пошутил Шейнин.

Важно отметить, что наша страна не оставляет без ответа решения Запада и принимает зеркальные меры. Под российские санкции уже попало политическое руководство Канады и США.