Некоторые готовы на все, чтобы получить одобрение Вашингтона

Отдельные страны Европейского союза жаждут добиться расположения Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса, давая оценку ситуации, разворачивающейся на территории украинского государства. Такое заявление сделал директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Некоторые страны, входящие в Евросоюз и НАТО, реагируют, как правило, выражая хорошо известную солидарность евроатлантики, передает слова эксперта RT. Он также отметил, что отдельные столицы ЕС инициативно стремятся выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном, яро не принимая события, происходящие на Украине.

В качестве примера Пилипсон привел Словению. Так, жители этой страны начали отказываться от государственных наград России, пишет URA.RU. Он также упомянул враждебные акции, которые проходят в столице Словении против представительства РФ. Все это проходит на фоне дня российско-словенской дружбы, который утвердили в прошлом году с подачи самой же Словении, подытожил эксперт.

Накануне стало известно о том, что Европа ввела четвертый пакет санкций против России. Ограничения касаются некоторых торговых операций. Например, теперь в сектор энергетики РФ, за исключением атомной, запрещено инвестировать, также нельзя экспортировать в Россию автомобили, цена которых превышает 50 тысяч евро.