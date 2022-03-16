Европу уличили в попытках выслужиться перед США заявлениями об Украине

Европу уличили в попытках выслужиться перед США заявлениями об Украине
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
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Некоторые готовы на все, чтобы получить одобрение Вашингтона

Отдельные страны Европейского союза жаждут добиться расположения Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса, давая оценку ситуации, разворачивающейся на территории украинского государства. Такое заявление сделал директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. 

Некоторые страны, входящие в Евросоюз и НАТО, реагируют, как правило, выражая хорошо известную солидарность евроатлантики, передает слова эксперта RT. Он также отметил, что отдельные столицы ЕС инициативно стремятся выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном, яро не принимая события, происходящие на Украине. 

В качестве примера Пилипсон привел Словению. Так, жители этой страны начали отказываться от государственных наград России, пишет URA.RU. Он также упомянул враждебные акции, которые проходят в столице Словении против представительства РФ. Все это проходит на фоне дня российско-словенской дружбы, который утвердили в прошлом году с подачи самой же Словении, подытожил эксперт. 

Накануне стало известно о том, что Европа ввела четвертый пакет санкций против России. Ограничения касаются некоторых торговых операций. Например, теперь в сектор энергетики РФ, за исключением атомной, запрещено инвестировать, также нельзя экспортировать в Россию автомобили, цена которых превышает 50 тысяч евро. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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