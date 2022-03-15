У коллег возникли "разночтения"

Глава хорватского правительства Андрей Пленкович опроверг заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сообщил об отсутствии вооружения на упавшем несколько дней назад в Загребе беспилотнике. Премьер в подкрепление своих слов показал фото с фрагментами авиационной бомбы.

Столтенберг ранее заявил, что НАТО не видит оснований считать упавший в Загребе дрон "вооруженной атакой" из-за отсутствия оружия на борту. Однако премьер Хорватии выступил 15 марта в ходе брифинга с заявлением, что БПЛА был вооружен, несмотря на "разночтения" с коллегами из Альянса, которые официальный Загреб "вынужден отклонить".

Премьер подчеркнул, что летальный аппарат нес на борту авиационную бомбу. Вместе с тем Пленкович показал фото с обломками и сообщил, что компетентные службы еще должны определить, о какой конкретной бомбе идет речь. Местные власти также намерены выяснить, кто запустил беспилотник и при каких обстоятельствах был осуществлен запуск.

Пленкович добавил, что после инцидента с упавшим беспилотником местные власти намерены усилить патрулирование воздушного пространства Хорватии за счет истребителей Rafale и F-16.

Напомним, в ночь на 11 марта в столице Хорватии упал беспилотник неизвестного производства. Инцидент произошел в зеленой зоне в одном из районов Загреба. Поблизости обнаружили два парашюта. По ряду данных, речь может идти о произведенном в советские годы Ту-141 "Стриж", который прилетел со стороны Украины. Местные службы уже извлекли из воронки обломки упавшего аппарата, специалисты намерены расшифровать записи "черного ящика". Пленкович назвал ситуацию угрозой для всего Североатлантического альянса.