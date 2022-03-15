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Глава хорватского правительства Андрей Пленкович опроверг заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сообщил об отсутствии вооружения на упавшем несколько дней назад в Загребе беспилотнике. Премьер в подкрепление своих слов показал фото с фрагментами авиационной бомбы.
Столтенберг ранее заявил, что НАТО не видит оснований считать упавший в Загребе дрон "вооруженной атакой" из-за отсутствия оружия на борту. Однако премьер Хорватии выступил 15 марта в ходе брифинга с заявлением, что БПЛА был вооружен, несмотря на "разночтения" с коллегами из Альянса, которые официальный Загреб "вынужден отклонить".
Премьер подчеркнул, что летальный аппарат нес на борту авиационную бомбу. Вместе с тем Пленкович показал фото с обломками и сообщил, что компетентные службы еще должны определить, о какой конкретной бомбе идет речь. Местные власти также намерены выяснить, кто запустил беспилотник и при каких обстоятельствах был осуществлен запуск.Пленкович добавил, что после инцидента с упавшим беспилотником местные власти намерены усилить патрулирование воздушного пространства Хорватии за счет истребителей Rafale и F-16.
Напомним, в ночь на 11 марта в столице Хорватии упал беспилотник неизвестного производства. Инцидент произошел в зеленой зоне в одном из районов Загреба. Поблизости обнаружили два парашюта. По ряду данных, речь может идти о произведенном в советские годы Ту-141 "Стриж", который прилетел со стороны Украины. Местные службы уже извлекли из воронки обломки упавшего аппарата, специалисты намерены расшифровать записи "черного ящика". Пленкович назвал ситуацию угрозой для всего Североатлантического альянса.
Об этом сообщили в российском МИД
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