Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
841 новости
Беспилотный аппарат неизвестного происхождения рухнул на территории румынского уезда Бистрица – недалеко от украинской границы. Об этом стало известно сегодня, 14 марта.
По ряду данных, на борту дрона было установлено видеонаблюдение с навигационным оборудованием. Никакого вооружения не было зафиксировано. Аппарат упал во дворе одного из домов в 100 км от границы с Украиной.
В ситуации разбирается румынская прокуратура.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Хорватии, когда на территории жилого района в Загребе упал беспилотник советского производства Ту-141, прилетевший со стороны Украины.
РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН
Специалисты устанавливают точку запуска ракеты "Точка-У"