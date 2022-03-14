В Европе снова разбился неопознанный беспилотник

В ситуации разбирается прокуратура

Беспилотный аппарат неизвестного происхождения рухнул на территории румынского уезда Бистрица – недалеко от украинской границы. Об этом стало известно сегодня, 14 марта.

По ряду данных, на борту дрона было установлено видеонаблюдение с навигационным оборудованием. Никакого вооружения не было зафиксировано. Аппарат упал во дворе одного из домов в 100 км от границы с Украиной.

В ситуации разбирается румынская прокуратура.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Хорватии, когда на территории жилого района в Загребе упал беспилотник советского производства Ту-141, прилетевший со стороны Украины.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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