В Хорватии заявили о нависшей над НАТО угрозе из-за советского БПЛА

В Хорватии заявили о нависшей над НАТО угрозе из-за советского БПЛА
Samot/www.globallookpress.com
Власти уже довели ситуацию до Евросоюза и Альянса

Падение беспилотного летательного аппарата советского производства Ту-141 в ночь на 11 марта в Загребе – ясная угроза для всех членов Североатлантического альянса, считает премьер Хорватии Андрей Пленкович.

Как отмечает источник, правоохранительные органы оцепили место падения и взрыва БПЛА, упавшего в одном из районов Загреба. Предположительно, разбился Ту-141 "Стриж", прилетевший со стороны Украины.

По словам главы хорватского правительства, никто не знает, кому принадлежал разбившийся беспилотник. И российская, и украинская стороны отрицают собственную причастность. Однако БПЛА был запущен из Украины и пролетел Румынию с Венгрией. Над воздушным пространством Хорватии аппарат летел несколько минут и упал в густонаселенный район – в 200 метрах от жилых домов. Повреждены лишь рядом стоящие автомобили.

Пленкович указал, что уже обратился к коллегами из стран ЕС, а также генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, уведомив последних об инциденте. Альянс, считает премьер, должен объединить усилия в такие непростые времена во избежание подобных случаев. Неизвестно, о чем идет речь – преднамеренных действиях или случайном инциденте.

Непонятно, добавил премьер, по какой причине венгерская сторона сорок минут игнорировала пролет беспилотника в своей зоне.

"Это чистая и ясная угроза, на которую необходимо реагировать, поэтому мы эту тему поднимем во всех органах ЕС и НАТО", – высказался политик, комментируя ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось о появлении беспилотника Ту-141 над странами Североатлантического альянса. Однако системы воздушной безопасности длительное время не реагировали.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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