Беспилотник спокойно пролетел над тремя странами

В минувшую пятницу БПЛА советского производства Ту-141 тайно пролетел над тремя странами НАТО, не вызвав никакой реакции у систем воздушной безопасности. Куда именно направлялся "Стриж" – неизвестно. Из-за технической неисправности он разбился на окраине Загреба.

Как рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, "Грипены" два раза вылетали на разведку по сигналу тревоги – радары показали что-то похожее на след беспилотника. Однако обнаружить аппарат на месте они не смогли.

Найти БПЛА удалось только после крушения в Хорватии. Как полагает министр, Ту-141, прибывший со стороны Украины, прошел и над Румынией, но не был замечен системами опознавания. Венгерская сторона начала консультации с румынской и хорватской для выяснения обстоятельств произошедшего, чтобы продолжить обсуждение с партнерами по НАТО.

Напомним, в минувшую пятницу "Стриж" разбился неподалеку от столицы Хорватии. По словам военного обозревателя "Известий", такие БПЛА остались лишь в военном арсенале украинской армии. Россия списала их еще в начале 2000-х годов.