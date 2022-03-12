Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
В минувшую пятницу БПЛА советского производства Ту-141 тайно пролетел над тремя странами НАТО, не вызвав никакой реакции у систем воздушной безопасности. Куда именно направлялся "Стриж" – неизвестно. Из-за технической неисправности он разбился на окраине Загреба.
Как рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, "Грипены" два раза вылетали на разведку по сигналу тревоги – радары показали что-то похожее на след беспилотника. Однако обнаружить аппарат на месте они не смогли.
Найти БПЛА удалось только после крушения в Хорватии. Как полагает министр, Ту-141, прибывший со стороны Украины, прошел и над Румынией, но не был замечен системами опознавания. Венгерская сторона начала консультации с румынской и хорватской для выяснения обстоятельств произошедшего, чтобы продолжить обсуждение с партнерами по НАТО.
Напомним, в минувшую пятницу "Стриж" разбился неподалеку от столицы Хорватии. По словам военного обозревателя "Известий", такие БПЛА остались лишь в военном арсенале украинской армии. Россия списала их еще в начале 2000-х годов.
Россия нашла, чем ответить на давление из-за спецоперации на Украине
Ведомство ответило на призыв к насилию в отношении россиян