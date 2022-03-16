Москва и Пекин начали избавляться от доллара

Сегодня наша страна находится под сильнейшим санкционным давлением со стороны Запада. США и Евросоюз решили ввести ограничения против российской экономики после начала специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса. Однако этот шаг может возыметь обратный эффект и сказаться на власти доллара.



Об этом заявили аналитики американской газеты The Wall Street Journal. Фактически сегодня в США боятся нового удара со стороны России и Китая. Эксперты не исключают, что отказ крупнейших стран от расчетов в долларах может негативно отразиться на "непомерной привилегии" Америки.

В издании подчеркнули, что западные санкции больно ударили по экономике нашей страны. Однако в то же время, по мнению авторов статьи, Россия начала сближаться с Китаем, сделала ставку на расчеты в национальных валютах и обратила внимание на крипту.

"Правильно ли было вычеркивать Россию из мировой финансовой системы? Скептики считают, что это начало конца доллара как резервной валюты…" – пишет WSJ.

Аналитики напомнили, что Пекин и Москва начали избавляться от доллара в двустороннем торговом обороте еще в 2014 году. Меж тем, оба государства все еще держат свои банковские резервы в американской валюте.

Авторы статьи уверены, что Россия, Индонезия, Аргентина и другие страны уже обучены горьким опытом валютных кризисов прошлых лет, когда национальные банки не смогли найти доллары для погашения своих финансовых обязательств.

"Если другие страны начнут избавляться от доллара, инфляция и впрямь станет безудержной", – уверены эксперты.

В издании призвали власти США заняться укреплением национальной валюты. Кроме того, журналисты отметили, что Вашингтону следовало бы начать конкурировать с Москвой и Пекином в тех отраслях, где у них сегодня есть преимущество.

Ранее аналитики Fox Business выяснили, что Белый дом привлек для борьбы с Россией блогеров. Звездам соцсетей поручено оправдать администрацию президента США за повышение цен на топливо.