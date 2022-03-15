Вашингтон хочет задействовать против Москвы "влиятельных подростков"

Противостояние России и США выходит на качественно новый уровень. Кажется, Белому дому недостаточно фейков о нашей стране, которые ежедневно распространяет западная пресса. Новый удар готовится через социальные сети.

Как выяснили журналисты американского издания Fox Business, Вашингтон решил привлечь для борьбы с Москвой звезд популярного видеохостинга TikTok. В издании их иронично назвали "влиятельными подростками". Цель агитационный кампании придельно проста – небходимо оправдать администрацию президента Джо Байдена за повышение цен на топливо.

Напомним, после введения против России энергетического эмбарго цены на топливо в США резко подскочили, что привело к критике в адрес главы государства. К кампании против Байдена подключился даже легендарный рэпер 50 Cent.

Авторы статьи установили, что администрация президента решила переложить ответственность за американский энергетический кризис на российского лидера Владимира Путина. По данным издания, официальный представитель Белого дома Джен Псаки обратила особое внимание на фигуру главы РФ во время встречи с блогерами.

Как сообщает Fox Business, чиновница заявила тиктокерам, мол, цены на топливо в США выросли именно из-за действий Путина. После этого в соцсети появились ролики с соответствующим содержанием. Журналисты выяснили, что некоторые блогеры ранее вообще не публиковали новости политики.

Кстати, популярный телеведущий Такер Карлсон уверен, что крупные сетевые компании манипулирует сознанием американцев. Журналист заявил, что сегодня Facebook, Google и Twitter формируют свою риторику по указке властей США.