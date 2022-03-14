Ведущий обратил внимание на роль сетевых компаний

На фоне специальной военной операции нашей страны по обеспечению безопасности независимых республик Донбасса и проживающего там мирного населения в западных странах повысился градус русофобии. И ладно бы простые люди критиковали политиков – это явление свойственно всем – негативное отношение сегодня формируется ко всему русскому. Меж тем, знаменитый американский журналист Такер Карлсон знает, кто манипулирует сознанием граждан США.

Ведущий телеканала Fox News заявил, что за ненавистью американцев стоят глобальные IT-компании. Речь идет о гигантах Интернет-индустрии, владеющих популярными социальными сетями: Facebook, Google и Twitter.

По словам журналиста, сегодня их уровень манипуляции высок как никогда прежде. Фрагмент эфира с его выступлением опубликовал телеграмм-канал "Царьград ТВ". Ведущий иронично сравнил соцсети с Церковью.

"Церковь в Средние века имела меньше власти над чувствами общественности, чем Facebook, Google и Twitter сейчас", – отметил Карлсон.

Более того, он подчеркнул, что именно сетевые компании сегодня определяют, кого американцы должны ненавидеть. По словам журналиста, их посыл формируется по указке властей США. Телеведущий уверен, что за риторикой IT-гигантов стоит Белый дом.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ ранее настояла на блокировке социальных сетей, подконтрольных американской компании Meta. Соответствующее решение было принято после того, как руководство IT-гиганта разрешило своим пользователям публиковать русофобские посты в Facebook и Instagram.