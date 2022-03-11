Слова юриста разошлись с позицией властей

Российский сетевой регулятор получил от Генеральной прокуратуры требование о блокировке социальных сетей, подконтрольных компании Meta. В надзорном ведомстве приняли соответствующее решение после того, как руководство зарубежной организации одобрило публикацию призывов к насилию в отношении россиян.

Чем грозит россиянам использование Facebook и Instagram, после того, как Роскомнадзор удовлетворил предписание Генпрокуратуры РФ, объяснил адвокат Дмитрий Аграновский. Он обрисовал весьма негативную картину будущего.

Юрист посоветовал гражданам удалить аккаунты в социальных сетях, когда они будут заблокированы. Дальнейшее пользование Facebook и Instagram якобы может грозить им правовой ответственностью вплоть до уголовного наказания.

По словам эксперта, россиянам не следует продолжать деятельность в соцсетях, если суд все-таки решит признать владеющую ими компанию Meta экстремистской организацией. Как будет работать механизм привлечения к ответственности, адвокат не объяснил, вместо этого он предложил дождаться решения суда.

Меж тем, специалист подчеркнул, что сетевая компания могла умышленно допустить русофобские комментарии, чтобы довести ситуацию до блокировки и вызвать недовольство у населения. Это может быть инструментом информационной войны.

Однако в действительности ситуация не такая негативная. По крайней мере, представители власти опровергают возможность привлечения россиян к ответственности за пользование социальными сетями. Так, член Совета Федерации Андрей Клишас подчеркнул, что за обход блокировки гражданам санкции не грозят.

Слова адвоката фактически опровергла и директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Она отметила, что использование WhatsApp, Instagram и Facebook не будет приравнено к экстремизму.

Ранее эксперт раскрыл мотивы бегущих из России звезд, которые в трудное для страны время не стесняются заливать в соцсети фотографии с заграничных курортов.

