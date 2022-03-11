Ведущий посетовал на влияние западных маркетологов

После начала специальной военной операции по защите мирного населения независимых республик Донбасса многие российские звезды попросту сбежали из страны, прикрываясь давно запланированными отпусками. Экономический обозреватель телеканала "Царьград" Юрий Пронько попытался разобраться, чем на самом деле руководствовалась отечественная "элитка".

Он подчеркнул, что на фоне бегства артистов наконец-то понял разницу между настоящими патриотами и людьми, которые в трудное время готовы ругать покинутую Родину последними словами. Аналитик предположил, что эти граждане подверглись влиянию западных маркетологов, создавших определенных образ зарубежных стран.

Ведущий программы "Сухой остаток" отметил, что у него никогда не была комплекса неполноценности "перед западной котлетой с булкой", вероятно, намекая на сеть быстрого питания McDonald's, который объявил о закрытии на фоне санкций.

Идеалы западной жизни рекламируются как в кино, так и в социальных сетях. По словам эксперта, люди, попавшие под влияние маркетологов, начинают отрицать российскую действительность, отличную от европейской или американской.

Кроме того, телеведущий подчеркнул, что покинувшие Россию звезды загнали себя в рамки западной политкорректности и пропаганды нетрадиционных отношений. Он рассказал о знакомом артисте, который живет за океаном и считает россиян быдлом.

"Сам себя поставил в гламурное стойло, где нет своего мнения, а есть стадное чувство", – заявил Пронько.

О звездах, улетевших из России после начала спецоперации, читайте в специальном материале "Утра".