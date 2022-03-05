Какие звезды улетели из России после начала спецоперации на Украине

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые артисты отказались связывать заграничный отдых с политикой

После начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР некоторые российские звезды спешно засобирались в зарубежные страны. Кто-то даже вывез детей из страны. Меж тем, далеко не все представители шоу-бизнеса открыто заявляют о политическом подтексте своего решения. Часть артистов ссылается на давние планы по отпуску. Рассказываем, кто из любимцев публики уже покинул Россию.

КСЕНИЯ БОРОДИНА

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина в непростое для страны время решила отдохнуть в Арабских Эмиратах. Также она вывезла из России детей. 38-летняя звезда при этом заявила, что не хочет комментировать политические события. Она будет находиться в Дубае минимум две недели.

КСЕНИЯ СОБЧАК

Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Журналистка Ксения Собчак улетела в Турцию. Она покинула родину на частном бизнес-джете. Перелет, предположительно обошелся в пять миллионов рублей. Звезда многочисленных телешоу заверила поклонников, что не собирается эмигрировать.

АЛЛА ПУГАЧЕВА

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вывезла детей из России сразу после скандала с супругом, юмористом Максимом Галкиным. Певицу в конце февраля заметили в аэропорту Внуково-3. Местонахождение звездной семьи неизвестно, однако в СМИ просочилась информация, что парочка владеет элитной недвижимостью на Кипре.

ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН

Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

У артиста театра и кино Эммануила Виторгана и вовсе возникли проблемы с документами после отъезда в Латвию, куда он отправился вместе с женой и детьми. 

ЛЮДМИЛА ПОРГИНА

Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Наконец, российская актриса Людмила Поргина тоже продемонстрировала свое отношение к соотечественникам отъездом за рубеж. Она призналась "Собеседнику", что находится в Турции.

Ранее некоторые западные и отечественные звезды отменили свои концерты в России из-за санкций против нашей страны.

Борис ЭЛЬФАНД
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