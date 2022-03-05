Перелет за $45 тысяч: появились подробности "побега" Собчак из России

Перелет за $45 тысяч: появились подробности "побега" Собчак из России
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая покинула страну в компании британского журналиста

Ксения Собчак недавно уехала из России вместе с сыном на отдых в Турцию. По последним данным, они покинули страну на бизнес-джете, стоимость перелета на котором составила около 5 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Слухи о том, что Собчак сбежала в Турцию, пошли после того, как она попросила Запад не вводить санкции против оппозиции в России. Сама журналистка сообщила, что никакого побега не было, и поездка является давно запланированной. По ее словам, у ребенка в школе начались каникулы, и она давно обещала ему поехать в отпуск. Ведущая добавила, что она является гражданкой России и никуда эмигрировать не собирается. 

Собчак полетела в Турцию не одна. Очевидцы сообщают, что в Компании было несколько взрослых с детьми, среди которых был журналист из Великобритании Марко Франкетти. По имеющимся данным, перелет обошелся ведущей в 45 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно 5 миллионов рублей. 

Ранее о побеге Собчак из России заявил Алексей Венедиктов. В социальных сетях он сообщил, что журналистка покидает территорию Российской Федерации. В ответ на данное заявление телеведущая попросила коллегу не брать информацию нигде, кроме ее официальных источников и подчеркнула, что временная поездка не означает побег из России. 

Также сообщалось, что Собчак улетает без мужа, так как у него дела в Москве. Однако очевидцы заявили, что видели Богомолова в московском аэропорту Шереметьево. Никакой официальной информации о местонахождении режиссера пока нет.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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