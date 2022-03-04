Как в воду канул: Галкин пропал из социальных сетей

Как в воду канул: Галкин пропал из социальных сетей
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ведущий не дает о себе знать последние несколько дней

Популярный телеведущий Максим Галкин, совсем недавно выступивший против проведения спецоперации на Украине, неожиданно исчез из социальных сетей. Хотя до недавних пор крайне активно вел свой профиль, загружая постоянные сториз с супругой Аллой Пугачевой и детьми. 

И тут развлекательный контент куда-то исчез. Ведущий, который всегда делился своими мыслями, остротами и кадрами из семейной жизни, запропастился и замолк. Нет фотографий двойняшек Гарри и Лизы, нет публикаций с возлюбленной Аллой. Хотя наследники звездной пары давно известны на всю страну и даже успели "засветиться" на федеральном телевидении.

Галкин обновлял аккаунт куда чаще чем просто ежедневно. После начала спецоперации российских вооруженных сил на Украине он только выложил пару постов. Последний посвящен ситуации с отменой его концерта в Архангельске – это местный репортаж, на котором жители сдают билеты обратно в кассу. Под роликом шоумен выразил сожаление из-за отмены концерта, заявив, что крайне расстроен происходящим.

Поклонники подозревают, что артист решил вслед за Иваном Ургантом покинуть телевидение. Однако узнать наверняка пока не представляется возможным.

Хотя в одном последних из постов Галкин сообщил, что собрался перекочевать в телеграм-канал. Он, судя по поиску, действительно существует, однако с момента создания, 25 февраля, никаких публикаций нет – Максим оставил лишь одно голосовое, в котором заявил, что будет выкладывать нечто интересное для подписчиков. Хотя успел набрать на канале уже за 200 тысяч читателей.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей