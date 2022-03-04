Ведущий не дает о себе знать последние несколько дней

Популярный телеведущий Максим Галкин, совсем недавно выступивший против проведения спецоперации на Украине, неожиданно исчез из социальных сетей. Хотя до недавних пор крайне активно вел свой профиль, загружая постоянные сториз с супругой Аллой Пугачевой и детьми.

И тут развлекательный контент куда-то исчез. Ведущий, который всегда делился своими мыслями, остротами и кадрами из семейной жизни, запропастился и замолк. Нет фотографий двойняшек Гарри и Лизы, нет публикаций с возлюбленной Аллой. Хотя наследники звездной пары давно известны на всю страну и даже успели "засветиться" на федеральном телевидении.

Галкин обновлял аккаунт куда чаще чем просто ежедневно. После начала спецоперации российских вооруженных сил на Украине он только выложил пару постов. Последний посвящен ситуации с отменой его концерта в Архангельске – это местный репортаж, на котором жители сдают билеты обратно в кассу. Под роликом шоумен выразил сожаление из-за отмены концерта, заявив, что крайне расстроен происходящим.

Поклонники подозревают, что артист решил вслед за Иваном Ургантом покинуть телевидение. Однако узнать наверняка пока не представляется возможным.

Хотя в одном последних из постов Галкин сообщил, что собрался перекочевать в телеграм-канал. Он, судя по поиску, действительно существует, однако с момента создания, 25 февраля, никаких публикаций нет – Максим оставил лишь одно голосовое, в котором заявил, что будет выкладывать нечто интересное для подписчиков. Хотя успел набрать на канале уже за 200 тысяч читателей.