"Негативно отзывается о наших войсках": концерт Галкина в Архангельске со скандалом отменили

"Негативно отзывается о наших войсках": концерт Галкина в Архангельске со скандалом отменили
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Люди толпой пришли отказываться от билетов на мероприятие

14 марта в Архангельске должен был состояться концерт Максима Галкина, однако накануне местные жители массово начали отказываться от билетов на мероприятие с требованием вернуть потраченные деньги. В результате организаторы приняли решение отменить выступление шоумена. 

Репортаж с места событий от местного СМИ опубликовал в своем Instagram сам Галкин. Жители Архангельска объяснили отказ от билетов тем, что юморист и телеведущий поддержал Украину в своем блоге. 

"В Сети негативно высказывается о наших войсках, и вообще, я не понимаю его политики. Он человек славянин, человек русский. Нужно отстаивать наши интересы", "У нас сейчас в стране такое происходит, человек против России по большому счету идет, не смешно совершенно, поэтому даже слов нет", – подобные комментарии высказали люди. 

Сам артист никаких подписей к посту с репортажем не сделал, видео на странице Галкина уже набрало 1,6 млн просмотров. 

Напомним, что после начала спецоперации на Донбассе Максим Галкин в своем блоге выкладывал пост, в котором написал, что не видит оправданий данным действиям. После такого заявления многие поклонники не согласились с телеведущим, а на федеральном телевидении, по имеющимся данным, больше не будет транслироваться реклама с его участием. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА

Ответить:

Гость341621
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В топку его вместе с надоевшим всем бомондом "родственников".
Гость В.Д.
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И это правильное решение о прекращении трансляции даже всех телепередач с участием М.Галкина .Можно и без Галкина и ему подобных певичек и увядающих певцов посмотреть иные интересные передачи.
Гость128567
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ник
галкин по матери еврей, имейте это ввиду...
Он из Одессы родом, так что не стоит удивляться
ник
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галкин по матери еврей, имейте это ввиду...
Гость341316
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Да какой же он "славянин, человек русский"? От него так и пахнет гордоном! Ведь неспроста же он поселился в деревушке под названием "Грязи". Из него она таки прет изо рта. Не нравится иже подобным Россия - скатертью дорожка в земли обетованные, да хоть и на Марс.
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