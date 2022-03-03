Люди толпой пришли отказываться от билетов на мероприятие

14 марта в Архангельске должен был состояться концерт Максима Галкина, однако накануне местные жители массово начали отказываться от билетов на мероприятие с требованием вернуть потраченные деньги. В результате организаторы приняли решение отменить выступление шоумена.

Репортаж с места событий от местного СМИ опубликовал в своем Instagram сам Галкин. Жители Архангельска объяснили отказ от билетов тем, что юморист и телеведущий поддержал Украину в своем блоге.

"В Сети негативно высказывается о наших войсках, и вообще, я не понимаю его политики. Он человек славянин, человек русский. Нужно отстаивать наши интересы", "У нас сейчас в стране такое происходит, человек против России по большому счету идет, не смешно совершенно, поэтому даже слов нет", – подобные комментарии высказали люди.

Сам артист никаких подписей к посту с репортажем не сделал, видео на странице Галкина уже набрало 1,6 млн просмотров.

Напомним, что после начала спецоперации на Донбассе Максим Галкин в своем блоге выкладывал пост, в котором написал, что не видит оправданий данным действиям. После такого заявления многие поклонники не согласились с телеведущим, а на федеральном телевидении, по имеющимся данным, больше не будет транслироваться реклама с его участием.