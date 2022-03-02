"Грустно и очень обидно": известный украинский ведущий ушел с российского ТВ

"Грустно и очень обидно": известный украинский ведущий ушел с российского ТВ
Фото: www.instagram.com / komarovmir
Журналист заявил, что сомневался до самого последнего момента

Популярный украинский журналист, автор и ведущий телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров объявил о своем решении отказаться от сотрудничества с российским телевидением.

Оказалось, что причиной стал некий диалог с управляющей медиахолдингом "Газпром-медиа" Тиной Канделаки, который, вероятно, ничем приятным не завершился. Украинский телеведущий заявил, что теперь все мосты сожжены – его передача не будет выходить ни на телеканале "Пятница", ни где-либо еще на российском телевидении.

"Грустно. И очень обидно. До этого дня сомневался. Мир наизнанку. Мой тоже. "Мир наизнанку" больше не выходит на "Пятнице" и на ТВ в России", – написал Комаров у себя в "сториз".

Последние публикации украинского телеведущего в социальной сети в Instagram связаны с непосредственными событиями на Украине – в них Комаров резко осуждает проведение спецоперации российскими войсками.

Фото: www.instagram.com / komarovmir

Сама Каделаки не так давно поддержала решение политического руководства России о проведении спецоперации на территории Украины, заявив, что не желает видеть страну под управлением Североатлантического альянса и повторения у себя дома сценария Югославии, Ирака, Ливии и остальных государств, которые оказались уничтожены после военной кампании Соедиененных Штатов.

Ранее популярная российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что покинула Россию вместе с сыном Платоном. Однако светская львица уточнила: речь, вопреки заявлениям ряда СМИ, идет вовсе не о бегстве, а о запланированном отпуске, который она давно собиралась провести с наследником. Покидать родную страну она не собирается.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость341890
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А казался порядочным человеком
ник
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При сотрудничестве подымал для себя очень не слабо...
Гость341882
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Пора им всем домой, Украину восстанавливать.
Юрий К
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Так пусть он и Собчачку с собой прихватит. Ну не пустым же уходить!
Россиянин
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А зачем нам украинские журналисты и ведущие ? Что - своих не хватает ? В большинстве своем это политические проститутки и потенциальная пятая колона. Пока не поздно, всех их выслать или убрать.
Гость341865
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