Журналист заявил, что сомневался до самого последнего момента

Популярный украинский журналист, автор и ведущий телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров объявил о своем решении отказаться от сотрудничества с российским телевидением.

Оказалось, что причиной стал некий диалог с управляющей медиахолдингом "Газпром-медиа" Тиной Канделаки, который, вероятно, ничем приятным не завершился. Украинский телеведущий заявил, что теперь все мосты сожжены – его передача не будет выходить ни на телеканале "Пятница", ни где-либо еще на российском телевидении.

"Грустно. И очень обидно. До этого дня сомневался. Мир наизнанку. Мой тоже. "Мир наизнанку" больше не выходит на "Пятнице" и на ТВ в России", – написал Комаров у себя в "сториз".

Последние публикации украинского телеведущего в социальной сети в Instagram связаны с непосредственными событиями на Украине – в них Комаров резко осуждает проведение спецоперации российскими войсками.

Сама Каделаки не так давно поддержала решение политического руководства России о проведении спецоперации на территории Украины, заявив, что не желает видеть страну под управлением Североатлантического альянса и повторения у себя дома сценария Югославии, Ирака, Ливии и остальных государств, которые оказались уничтожены после военной кампании Соедиененных Штатов.

Ранее популярная российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что покинула Россию вместе с сыном Платоном. Однако светская львица уточнила: речь, вопреки заявлениям ряда СМИ, идет вовсе не о бегстве, а о запланированном отпуске, который она давно собиралась провести с наследником. Покидать родную страну она не собирается.