Журналистка покинула страну

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак, по слухам, в спешке упаковала чемоданы и улетела в Турцию. Однако журналистка позднее поспешила выразить несогласие с подобной формулировкой: заявила, что просто отправилась в плановый отпуск.

Улетела отдыхать звезда "Дома-2" вместе с сыном Платоном на некоторое время. А муж Константин Богомолов остался в столице. Светская львица пояснила, что у наследника школьные каникулы, а отдыхать где-то нужно. Приходится выполнять обещания, которые мама дала сыну. Никакой эмиграцией тут и не пахнет, заверила Ксения.

"Никакого незапланированного отъезда, все ок", – сообщила в социальных сетях Собчак..



Слух о резком бегстве Собчак недавно появился в телеграм-каналах, однако источник не стал приводить подробности. Ответ журналистки не заставил себя долго ждать: та сообщила, что не собирается отказываться от гражданства Российской Федерации и не имеет никаких зарубежных активов, а также "яхт". Всего лишь отправилась отдыхать с Платоном в Турцию.

К слову, журналистка до сих пор остается в центре внимания у обозревателей звездных хроник из-за громких случаев. Недавно поскандалила с небезызвестной Викторией Боней – та сообщила, что "кровавая барыня" якобы обращалась к ней с вопросом о том, где достать запрещенные вещества. Своей недоброжелательнице Ксения резко ответила, что у Бони с каждым разом появляются все более невероятные фантазии.

А не так давно Собчак обрушилась с критикой на давнюю подругу Тину Канделаки за ее пост о проведении специальной операции российской армии на Украине, заявив, что коллеге нужно помолчать.