"8 лет идёт открытая война": кто из российских звезд поддержал спецоперацию на Украине

"8 лет идёт открытая война": кто из российских звезд поддержал спецоперацию на Украине
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Шоу-бизнес раскололся на два лагеря

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В Кремле подчеркнули, что главная цель – защита ЛДНР и денацификация соседней страны. Мнения звезд российского шоу-бизнеса разделились: одни поддержали решение российского лидера, другие накинулись на коллег с упреками. "Утро" собрало высказывания артистов, которые считают признание ЛДНР и спецоперацию вынужденными мерами.

Владимир Машков

Актер в своем Инстаграм назвал решение Путина о признании суверенитета ЛДНР "единственно возможным" в текущей ситуации. Он напомнил, что на востоке Украины 8 лет шла "открытая война", а сейчас жители этих территорий получили надежду на спокойную жизнь. Вся мировая общественность знала о ситуации в Незалежной, но предпочитала закрывать на это глаза, напомнил Машков.

Тина Канделаки

Телеведущая и медиаменеджер в соцсетях призвала россиян не верить фейкам, которые распространяются в Сети.

"Не надо верить фотографиям и видео с пленными", – написала она.

Канделаки посоветовала подписчикам сохранять трезвость ума и не поддаваться англосаксонской пропаганде.

"И главное: когда вы видите посты в соцсетях со словами: "Ужас, как же мне стыдно за Россию, как жалко украинцев!", поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние 8 лет. Вы удивитесь".

На высказывание Канделаки отреагировала журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

"Какая же ты все-таки …. Удивительное дело. Должность на тнт надо ВОТ ТАК отрабатывать? А ведь Могла бы промолчать …." – написала она.

Николай Басков и Алла Довлатова

Певец и телеведущая опубликовали одинаковые посты с высказыванием о том, что Россия не начинает войны, а заканчивает их. Публика в комментариях так же разделилась на два лагеря – одни поддержали, другие выступили с критикой. После публикации Баскова МИД Латвии внес его в черный список за поддержку "агрессии" Москвы против Киева. Певец на эти известия пока не отреагировал.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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