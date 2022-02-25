Народный артист России прокомментировал начало военной спецоперации

Эстрадный певец Николай Басков выразил свою точку зрения по поводу развернувшейся на Украине военной операции. Он заявил, что у России не было других вариантов.



"Цели объявленной операции: мирная жизнь на Донбассе, дефашиизация и демилитаризация Украины, а значит – защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах", – написал музыкант.

45-летний артист подчеркнул, что россияне не могут больше терпеть убийства соотечественников и угрозы истребления страны ядерным оружием. Он считает, что США стремится уничтожить РФ.

По его словам, Запад не может больше "вытирать ноги об Россию" и игнорировать права российских граждан. Басков обвинил США и НАТО в кровопролитии на территориях Сербии, Ирака, Ливии и Сирии и призвал подписчиков серьезно задуматься об этом.

В комментариях к публикации разгорелись жаркие споры. Многие фолловеры поддержали певца.

"Браво, Коля!", "Спасибо Николай!", "Полностью согласна!", "Вот!!!! Молодец, не то, что некоторые", "Ну, слава Богу! Николай Викторович, хоть Вы это понимаете! Спасибо России за все!" – пишут они.

Часть подписчиков раскритиковала позицию знаменитости.

"Вы заблуждаетесь…", "Разочарование в вас", "Какой бардак у вас в голове!" – отметили некоторые фолловеры.

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