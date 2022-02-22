Российские знаменитости не остались в стороне и дали свою оценку признанию суверенитета ДНР и ЛНР

Представители отечественного-шоу бизнеса прокомментировали решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР.

Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил благодарность лидеру страны и надежду, что многолетний конфликт на юго-востоке Украины будет урегулирован, передает "Пятый канал".

Пригожин подчеркнул, что люди очень долго находятся в состоянии неопределенности.





"Отсутствие конкретики вынуждает Россию начать защищать собственные границы, вот и все. То, что происходит сейчас, это вынужденная мера!" – заявил продюсер.

Владимир Винокур



Артист Владимир Винокур также поддержал инициативу президента. Он считает, что данный шаг станет спасением для жителей Донецкой республики. Винокур считает, что недопустимо воевать с мирным населением, поэтому необходимо встать на защиту граждан ЛНР и ДНР.

Александр Назаров

Актер Александр Назаров отметил, что Владимир Путин в ходе обращения к гражданам был "взвинченным". По словам артиста, в последний раз он видел президента таким в 2014 году, когда стало известно о событиях на Майдане. Назаров подчеркнул, что не стоило злить российского лидера.

"Зря Путина так разозлили", – подчеркнул артист.

Назаров напомнил о дворовых законах советского времени, согласно которым при неизбежности драки в нее нужно было вступать первым. Знаменитость считает, что Путин действовал по закону.

Светлана Немоляева

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поддержала решение российских властей, так как в ДНР и ЛНР живут обычные люди, которые не виноваты в происходящих событиях. Она подчеркнула, что Россия вовремя протянула руку помощи жителям молодых республик.

Михаил Боярский

Не остался в стороне и актер Михаил Боярский. Артист уверен, что Путин принимает продуманные и верные решения. Артист надеется, что такой шаг поможет стабилизировать ситуацию в этих регионах. Он подчеркнул, что реакция Запада вполне предсказуема, так как он "всегда был настроен против России".

Военный эксперт рассказал, как Россия обеспечит безопасность ДНР и ЛНР.