"Зря Путина так разозлили": как звезды отреагировали на признание ЛДНР

Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Владимир Винокур. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Александр Назаров. Кадр из фильма &#34;Я иду тебя искать. За закрытыми дверями&#34; Михаил Боярский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Российские знаменитости не остались в стороне и дали свою оценку признанию суверенитета ДНР и ЛНР

Представители отечественного-шоу бизнеса прокомментировали решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. 

Иосиф Пригожин 

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил благодарность лидеру страны и надежду, что многолетний конфликт на юго-востоке Украины будет урегулирован, передает "Пятый канал". 

Пригожин подчеркнул, что люди очень долго находятся в состоянии неопределенности. 

 Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com 

"Отсутствие конкретики вынуждает Россию начать защищать собственные границы, вот и все. То, что происходит сейчас, это вынужденная мера!" – заявил продюсер.

Владимир Винокур

Артист Владимир Винокур также поддержал инициативу президента. Он считает, что данный шаг станет спасением для жителей Донецкой республики. Винокур считает, что недопустимо воевать с мирным населением, поэтому необходимо встать на защиту граждан ЛНР и ДНР. 

Владимир Винокур. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Александр Назаров

Актер Александр Назаров отметил, что Владимир Путин в ходе обращения к гражданам был "взвинченным". По словам артиста,  в последний раз он видел президента таким в 2014 году, когда стало известно о событиях на Майдане. Назаров подчеркнул, что не стоило злить российского лидера. 

 "Зря Путина так разозлили", – подчеркнул артист.

Назаров напомнил о дворовых законах советского времени, согласно которым при неизбежности драки в нее нужно было вступать первым. Знаменитость считает, что Путин действовал по закону. 

Александр Назаров. Кадр из фильма "Я иду тебя искать. За закрытыми дверями"

Светлана Немоляева

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поддержала решение российских властей, так как в ДНР и ЛНР живут обычные люди, которые не виноваты в происходящих событиях. Она подчеркнула, что Россия вовремя протянула руку помощи жителям молодых республик. 

Светлана Немоляева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Михаил Боярский

Не остался в стороне и актер Михаил Боярский. Артист уверен, что Путин принимает продуманные и верные решения. Артист надеется, что такой шаг поможет стабилизировать ситуацию в этих регионах. Он подчеркнул, что реакция Запада вполне предсказуема, так как он "всегда был настроен против России".

Михаил Боярский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com 

Военный эксперт рассказал, как Россия обеспечит безопасность ДНР и ЛНР. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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