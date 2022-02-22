На территории Донбасса появятся две базы ВС РФ

Россия обеспечит безопасность признанных Луганской и Донецкой народных республик по сценарию Южной Осетии. Так считает руководитель Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в Донбассе. Учитывая нынешнюю ситуацию, без армии и вооружений здесь не обойтись, убежден эксперт.

"Будут ли танки? Да. Бронетехника? Да. Ракетные вооружения? Да. Противовоздушные силы? Все это, конечно, будет",

– заверил Коновалов в комментарии "Ленте".

В дальнейшем, по его словам, в ЛНР и ДНР появятся постоянные российские военные базы – по одной на республику. Они будут опорными элементами на случай развертывания полномасштабной операции ВС РФ в регионе.

Как отметили ранее в МИД РФ, признание независимости ЛНР и ДНР стало "единственно возможным решением", чтобы защитить жителей этих республик, против которых Киев развязал гражданскую войну, передает "Общественная служба новостей".

Население Луганска и Донецка отреагировало на признание Россией их независимости с ликованием, в Киеве же пригрозили разрывом дипотношений с Москвой, а в странах Запада тут же уселись согласовывать санкции против РФ и ДЛНР. Чего ждать простым россиянам от новых ограничений ЕС и США, в целом, уже понятно.