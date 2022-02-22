Как Россия обеспечит безопасность ЛНР и ДНР: военный эксперт описал сценарий

Как Россия обеспечит безопасность ЛНР и ДНР: военный эксперт описал сценарий
Фото: depositphotos.com
продолжение"Верьте украинской армии": признание ЛДНР назвали победой Киева
На территории Донбасса появятся две базы ВС РФ

Россия обеспечит безопасность признанных Луганской и Донецкой народных республик по сценарию Южной Осетии. Так считает руководитель Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в Донбассе. Учитывая нынешнюю ситуацию, без армии и вооружений здесь не обойтись, убежден эксперт.

"Будут ли танки? Да. Бронетехника? Да. Ракетные вооружения? Да. Противовоздушные силы? Все это, конечно, будет",

– заверил Коновалов в комментарии "Ленте".

В дальнейшем, по его словам, в ЛНР и ДНР появятся постоянные российские военные базы – по одной на республику. Они будут опорными элементами на случай развертывания полномасштабной операции ВС РФ в регионе.

Как отметили ранее в МИД РФ, признание независимости ЛНР и ДНР стало "единственно возможным решением", чтобы защитить жителей этих республик, против которых Киев развязал гражданскую войну, передает "Общественная служба новостей".

Население Луганска и Донецка отреагировало на признание Россией их независимости с ликованием, в Киеве же пригрозили разрывом дипотношений с Москвой, а в странах Запада тут же уселись согласовывать санкции против РФ и ДЛНР. Чего ждать простым россиянам от новых ограничений ЕС и США, в целом, уже понятно.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет

Судно направляется в западную Европу

Санкции после признания ДНР и ЛНР: чего ждать россиянам

В мире есть страна, которая уже прошла подобный путь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей