Местные ликуют и заявляют, что будет о чем рассказывать детям

Жители признанных Россией Луганской и Донецкой народных республик отметили долгожданное событие: население возликовало, узнав о признании своей независимости. На донецких улицах запустили праздничный фейерверк, радостные люди с российскими триколорами устроили стихийный митинг.

Обращение президента России транслировалось на улицах города по громкоговорителям. Сразу после эпохальных слов Владимира Путина в Донецке был запущен салют. Под гимн Российской Федерации дали праздничные залпы. Многие прямо по телефону, стоя на улице, смотрели обращение президента России.

А в Луганской народной республике устроили автопробег, в который отправились депутаты Народного Совета с общественниками и активистами. Несмотря на то, что в регионе действует комендантский час с 23:00 до 6 утра, ликующие жители решили устроить пробег – под канонаду противника, как признались сами.

Многие не смогли сдержать слез от радости.

"Я расскажу об этом событии своим детям. У меня их много! Этот момент мы старались максимально запомнить! Я не могу передать все эмоции", – признался журналистам один из жителей ДНР.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал решение российского руководства восстановлением справедливости и правды, заявив, что Кремль дал гораздо больше, чем помощь и поддержку – речь идет о принятии краеугольного решения, о воле россиян в стремлении к единству, а также восстановлении справедливости и правды, что дает уверенность в дальнейшем будущем.

Напомним, указ о признании ЛНР и ДНР был подписан в Кремле 21 февраля 2022 года.