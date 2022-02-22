В САР назвали контакты с Донбассом сотрудничеством "во имя человека"

Официальный Дамаск готов в скором времени выступить с официальным признанием Донецкой и Луганской народной республик. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Как указал журналистам лидер сирийской дипломатии, Дамаск решительно поддерживает политическую волю российского руководства о признании суверенитета независимых республик. Вопрос о признании самим арабским государством должен пройти необходимое утверждение не только в парламенте, но и остальных органах арабской республики.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что решение о признании может произойти "скоро". Несмотря на необходимость в изучении вопроса, отношения официального Дамаска с ЛДНР насчитывают уже не один год.

"Выражаем свою полную солидарность с указанными республиками и считаем, что текущие условия поспособствуют укреплению сотрудничества, которое осуществляется во имя человека", – высказался министр иностранных дел Сирии в ходе выступления на "Валдае".

Вместе с тем Макдад заявил, выступая на конференции клуба "Валдай", что сирийские власти поддерживают признание ЛДНР со стороны России. Глава внешнеполитического ведомства указал, что сделанное Путиным заявление является исторической вехой. Что касается Сирии, то она полностью приветствует заявление президента России.

Вместе с тем министр указал на видимость основы для сотрудничества в свете последнего события между Сирией и Россией.

Ранее в CNN заявили, что на фоне признания Россией донбасских республик решения о переговорах Блинкена с Сергеем Лавровым пока что не принято.