В Америке еще не определились, как реагировать на признание ЛНР и ДНР, помимо объявления новых санкций

В Вашингтоне пока не принято решение по переговорам госсекретаря США Энтони Блинкена с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепе.

Изначально встреча дипломатов планировалась на 23 февраля. Затем американская сторона передвинула срок на сутки – на 24 февраля – и сделала оговорку, что переговоры состоятся, "если Россия не вторгнется на Украину".

Накануне вечером, 21 февраля, на фоне обострения ситуации в Донбассе в Москве было созвано внеплановое заседание Совета безопасности, по итогам которого президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением и сообщил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В Кремле был также подписан договор о партнерстве, который предусматривает поддержку в сфере обороны.

После таких новостей в Вашингтоне заговорили об отмене встречи Блинкена с Лавровым. Но решения по этому вопросу пока не принято. По крайней мере, по состоянию на вечер 21 февраля в США об отказе от переговоров или переносе даты объявлено не было, уточняет РИА ФАН.

Впрочем, это вовсе не означает, что решения Кремля застали Белый дом врасплох. Напротив, буквально через пару часов после подписания Путиным Указов по ЛНР и ДНР президент США Джо Байден подписал свои Указы – о введении санкций. Гражданам и компаниям США запрещается иметь какие-либо дела с Народными республиками Донбасса, в том числе делать инвестиции и поставлять товары, передает URA.RU.

Как пояснил Блинкен, эти шаги должны помешать России "получить выгоду" от признания ДНР и ЛНР. При этом в Вашингтоне дали понять, что этими мерами не ограничатся: в ближайшее время там собираются принять санкции непосредственно против РФ.