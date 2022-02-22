Журналист уверен, что исход близок

Украинский телеведущий, журналист Дмитрий Гордон отреагировал на новость о признании Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народной Республик. Шоумен опубликовал на своей странице в социальных сетях пост, в котором лаконично оценил эпохальное событие.

Неясно, кому конкретно стоит адресовать слова Гордона. В своем профиле в Instagram ведущий туманно сообщил, что "они конченые".

"Это начало их конца. Близкого", – высказался журналист на своей странице.

Неизвестно, какую сторону конкретно имел в виду автор поста. Гордон прикрепил снимок не на соответствующую тематику, а фотографию любимого себя. Украинское издание УНИАН, принадлежащее Игорю Коломойскому, уверено, что резкие слова адресованы именно российской стороне и президенту РФ Владимиру Путину.

В ветке комментариев к Гордону обратилась украинская исполнительница Ольга Полякова с вопросом "Шо делать, Дима?". Однако автор оставил ее комментарий без ответа.

Кстати, после недавних жалоб на государственное преследование со стороны украинских властей Гордон снова решил захвалить Владимира Зеленского и поддержал его ответный выпад в сторону президента России по поводу фразы "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".

А до этого Дмитрий заявлял, что считает себя "личным врагом" президента Российской Федерации, в связи с чем решил перестраховаться и вывез всех своих родственников за пределы Украины. Теперь рекламирующий пирамидки телеведущий не сомневается, что можнет со спокойной душой бороться против россиян и их "имперским мышлением" – Гордон всегда на стоит на страже родной Отчизны и выполняет всю работу вместо государства, как считает сам.