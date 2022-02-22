"Начало конца": Гордон выступил с угрозами в адрес России на фоне признания ЛДНР

"Начало конца": Гордон выступил с угрозами в адрес России на фоне признания ЛДНР
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеУсмешка Шольца подтолкнула Путина к решительным действиям – Сосновский
Журналист уверен, что исход близок

Украинский телеведущий, журналист Дмитрий Гордон отреагировал на новость о признании Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народной Республик. Шоумен опубликовал на своей странице в социальных сетях пост, в котором лаконично оценил эпохальное событие.

Неясно, кому конкретно стоит адресовать слова Гордона. В своем профиле в Instagram ведущий туманно сообщил, что "они конченые".

"Это начало их конца. Близкого", – высказался журналист на своей странице.

Неизвестно, какую сторону конкретно имел в виду автор поста. Гордон прикрепил снимок не на соответствующую тематику, а фотографию любимого себя. Украинское издание УНИАН, принадлежащее Игорю Коломойскому, уверено, что резкие слова адресованы именно российской стороне и президенту РФ Владимиру Путину.

В ветке комментариев к Гордону обратилась украинская исполнительница Ольга Полякова с вопросом "Шо делать, Дима?". Однако автор оставил ее комментарий без ответа.

Кстати, после недавних жалоб на государственное преследование со стороны украинских властей Гордон снова решил захвалить Владимира Зеленского и поддержал его ответный выпад в сторону президента России по поводу фразы "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".

А до этого Дмитрий заявлял, что считает себя "личным врагом" президента Российской Федерации, в связи с чем решил перестраховаться и вывез всех своих родственников за пределы Украины. Теперь рекламирующий пирамидки телеведущий не сомневается, что можнет со спокойной душой бороться против россиян и их "имперским мышлением" – Гордон всегда на стоит на страже родной Отчизны и выполняет всю работу вместо государства, как считает сам.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет

Судно направляется в западную Европу

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей